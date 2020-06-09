В Башкирии на нацпроекты планируют потратить более 30 млрд рублей

Со слов вице-премьера, 31,1 млрд рублей планируют потратить на реализацию национальных проектов только в этом году. Средства пойдут на реализацию нескольких национальных проектов. 20 млрд рублей в том числе будет выделено из федерального бюджета,

В правительстве региона намерены реализовать нацпроекты «Малое и среднее предпринимательство», «Культура», «Здравоохранение», «Демография».

Глава Башкирии Радий Хабиров также напомнил, что коронавирус – не повод отменять реализацию проектов и напомнил, что ответственность за них несут региональные власти.