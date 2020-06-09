В Башкирии на нацпроекты планируют потратить более 30 млрд рублей
Сегодня, 10:43ОбществоАлия ФатхиеваФото: МедиаКорСеть
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Вице-премьер Илшат Тажитдинов сообщил сумму реализации национальных проектов в Башкирии на оперативном совещании.
Со слов вице-премьера, 31,1 млрд рублей планируют потратить на реализацию национальных проектов только в этом году. Средства пойдут на реализацию нескольких национальных проектов. 20 млрд рублей в том числе будет выделено из федерального бюджета,
В правительстве региона намерены реализовать нацпроекты «Малое и среднее предпринимательство», «Культура», «Здравоохранение», «Демография».
Глава Башкирии Радий Хабиров также напомнил, что коронавирус – не повод отменять реализацию проектов и напомнил, что ответственность за них несут региональные власти.
– Всех коллег прошу активнее работать с федеральными министерствами, чтобы на последующие годы увеличить объемы финансирования, — отметил он.
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