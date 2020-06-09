В Башкирии хотят ввести утренние ограничения на продажу алкоголя

Соответствующий документ, правда пока что без детальной информации, размещен на башкирской портале оценки регулирующего воздействия. Цель инициативы – оградить население республики от пагубного влияния алкоголя.

Документ предполагает дополнительные ограничения по времени, условий и местах продажи спиртного. Планируется, что оградить население от негативных последствий алкоголя можно будет через ограничения продажи алкогольной продукции в утренние часы. Уточняется, что органы власти в регионах имеют право устанавливать дополнительные ограничения.