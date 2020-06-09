В Башкирии хотят ввести утренние ограничения на продажу алкоголя
Сегодня, 14:33ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В республике готовят законопроект, ограничивающий продажу алкоголя утром.
Соответствующий документ, правда пока что без детальной информации, размещен на башкирской портале оценки регулирующего воздействия. Цель инициативы – оградить население республики от пагубного влияния алкоголя.
Документ предполагает дополнительные ограничения по времени, условий и местах продажи спиртного. Планируется, что оградить население от негативных последствий алкоголя можно будет через ограничения продажи алкогольной продукции в утренние часы. Уточняется, что органы власти в регионах имеют право устанавливать дополнительные ограничения.
Предварительно известно, что публично законопроект закончат обсуждать 14 июня, в законную силу он вступит уже в июле.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей