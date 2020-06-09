В Башкирии число заболевших коронавирусом увеличилось до 4113 человек

Сообщается, что за прошедшие сутки количество заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 96 человек, всего сейчас выявлено 4113 человек.

По информации центра, новых случаев гибели от COVID-19 зарегистрировано не было, цифра так и продолжает оставаться на уровне 18 человек. По выздоровлению выписано 52 человека.

— Заболеваемость у нас составляет 92 случая на 100 тысяч населения, при этом сохраняется темп заболеваемости у старшего поколения, — заявлял министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

По России число заболевших всего составило 485 253 человек, за сутки число заболевших увеличилось на 8 595 человек.