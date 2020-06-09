В Башкирии число заболевших коронавирусом увеличилось до 4113 человек
Сегодня, 12:43ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом рассказал о том, как обстоят дела с заболеваемостью в республике 9 июня.
Сообщается, что за прошедшие сутки количество заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 96 человек, всего сейчас выявлено 4113 человек.
По информации центра, новых случаев гибели от COVID-19 зарегистрировано не было, цифра так и продолжает оставаться на уровне 18 человек. По выздоровлению выписано 52 человека.
— Заболеваемость у нас составляет 92 случая на 100 тысяч населения, при этом сохраняется темп заболеваемости у старшего поколения, — заявлял министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
По России число заболевших всего составило 485 253 человек, за сутки число заболевших увеличилось на 8 595 человек.
Более подробные данные будут предоставлены чуть позже минздравом Башкирии.
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