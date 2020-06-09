В Башкирии число заболевших коронавирусом медработников достигло 728 человек
Сегодня, 13:30ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Эти данные о количестве заболевщих медработников сообщили в Роспотребнадзоре Башкирии.
Со ссылкой на и.о. начальника отдела регионального управления Роспотребнадзора Венера Изикаева «Интерфакс» сообщает, что наличие новой коронавирусной инфекции подтверждено у 728 медицинских работников.
Он также отметил, что очаги распространения инфекции возникли в Республиканской клинической больнице имени Куватова – 194 человека, в Белебеевской ЦРБ - 55, в Исянгуловской ЦРБ - 23, в Республиканском онкологическом диспансере - 18, в уфимской ГКБ N13 - 17, в Бижбулякской ЦРБ - 12. В настоящее время продолжается расследование.
В региональном минздраве сообщили, что в ряде случаев заражения носили бытовой характер. По данным ведомства, массовый характер эти случаи не носили.
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