Самый популярный футбольный блогер может закрыть свой канал

Бывший игрок «Крыльев Советов», а ныне популярный футбольный блогер Евгений Савин заявил, что не исключает закрытие своего канала на YouTube «КраСава».

Савин признался, что закрытие канала произойдет, если в его формате не появится разнообразия, к которому он стремится

«Если везде будут стопить, если везде люди будут бояться или что-то еще. Ну что я могу сделать?

Я делаю все, что в моих силах. Но если людям это не надо, если все меня будут блочить везде, то и смысла в канале «КраСава» не будет вообще», – приводит «Советский спорт» слова «Савина».