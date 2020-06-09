Самый популярный футбольный блогер может закрыть свой канал

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На канал «Красава» подписаны 985 тысяч пользователей.
Бывший игрок «Крыльев Советов», а ныне популярный футбольный блогер Евгений Савин заявил, что не исключает закрытие своего канала на YouTube «КраСава».
Савин признался, что закрытие канала произойдет, если в его формате не появится разнообразия, к которому он стремится
«Если везде будут стопить, если везде люди будут бояться или что-то еще. Ну что я могу сделать?
Я делаю все, что в моих силах. Но если людям это не надо, если все меня будут блочить везде, то и смысла в канале «КраСава» не будет вообще», – приводит «Советский спорт» слова «Савина».
Отметим, что сейчас на канал «КраСава» подписаны 985 тысяч пользователей.
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