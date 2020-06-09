Россия и США собираются провести переговоры по ядерному оружию

Информацию о предстоящих переговорах подтвердил спецпредставитель президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Он сообщил, что согласовал время и место встречи с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Отмечается, что на предстоящие переговоры приглашен Китай.

Биллингсли пока не назвал точную дату встречи. В то же время в Bloomberg сообщают, что она состоится в Вене 22 июня. В агентстве допускают, что на этих переговорах будет обсуждаться Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений, пишет rns.online.