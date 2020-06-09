Радий Хабиров призвал чиновников Башкирии не относиться к его требованиям формально

Радий Хабиров написал на своей странице в социальных сетях, что не намерен забывать о тех обещаниях, которые он дал до борьбы с коронавирусом. В числе таких обещаний ремонт 2000 дворов. По его словам, в прошлом году удалось привести в порядок 400 таких объектов по республике, в этом году до конца октября благоустроят еще 380 придомовых территорий.