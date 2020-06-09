Радий Хабиров призвал чиновников Башкирии не относиться к его требованиям формально
Глава Башкирии сообщил, что намерен закончить программу по ремонту дворов.
Радий Хабиров написал на своей странице в социальных сетях, что не намерен забывать о тех обещаниях, которые он дал до борьбы с коронавирусом. В числе таких обещаний ремонт 2000 дворов. По его словам, в прошлом году удалось привести в порядок 400 таких объектов по республике, в этом году до конца октября благоустроят еще 380 придомовых территорий.
– Исключительно важно, чтобы все решения – каким будет двор, что именно так будет сделано в первую очередь - принимались с учётом мнения самих жителей. Направляйте мне сюда информацию, если где-то к этому моему принципиальному требованию кто-то пытается отнестись формально, – отметил он.
По словам главы, благоустройство подразумевает асфальтирование внутридомовых тротуаров и подземных путей, детских и спортивных площадок, установка скамеек, камер видеонаблюдения, уличного освещения.