Фото: pxhere.com
Проект RT «Акцент Шоу» выпустил вторую серию
Сегодня, 22:13Общество
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Программа «Акцент Шоу», которая создана в рамках проекта RT, выпустила второй ролик, посвященный английскому языку.
Как пишет RT, в очередном выпуске речь идет о правильном произношении так называемого американского английского.
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