«Правдоруба» Рябинкина из Росприроднадзора увольнять не собирались

После ЧП Василий Рябинкин, опираясь на неизвестные тайные источники, говорил о жутком запахе на озере Пясино. При этом сам он признавал, что информация до него дошла практически со слухов и «люди не были уверены, что там вообще дизельное топливо есть».

При этом слова Рябинкина трудно проверить, так как речь идет о труднодоступных местах, до которых можно добраться лишь вертолетом, путь по воде тоже представляет большие проблемы. По сути, его заявления основаны на «логических заключениях» и информации от неясных источников. Сам же Рябинкин говорит, что его знаний в природоохранной сфере пока недостаточно. Однако это не мешает ему делать неподтвержденные выводы и громкие заявления, сообщают «Новые известия»

Более того, когда на место случившегося прибыла глава ведомства Светлана Радионова, Рябинкин не сообщил ей о необходимости обследовать озеро Пясино. Когда же Радионова сама связалась с Рябинкиным, выяснилось, что никто не запрещал ему выезжать на забор проб, не отстранял его от работы и не препятствовал его действиям.

«Вы спокойно могли подойти ко мне на площадке. Я крайне демократична, вы могли просто меня окликнуть. У меня есть правило – для меня нет ничего дороже инспекторов. Это все знают. Почему вы не подошли?», - спрашивала Светлана Радионова у Рябинкина позже, когда вышла с ним на связь.

О необходимости обследовать озеро Пясино он говорит до сих пор, но при этом не ищет возможности туда добраться, ограничиваясь лишь заявлениями о том, что ему мешают говорить правду.