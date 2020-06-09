«Правдоруба» Рябинкина из Росприроднадзора увольнять не собирались
Заместителя начальника экологического отдела Росприроднадзора по Норильску Василия Рябинкина не отстраняли от работы после случившегося разлива дизтоплива из цистерны на ТЭЦ-3 компании НТЭК. Однако сам Рябинкин говорит об обратном, после чего уходит в отпуск и уезжает из города.
После ЧП Василий Рябинкин, опираясь на неизвестные тайные источники, говорил о жутком запахе на озере Пясино. При этом сам он признавал, что информация до него дошла практически со слухов и «люди не были уверены, что там вообще дизельное топливо есть».
При этом слова Рябинкина трудно проверить, так как речь идет о труднодоступных местах, до которых можно добраться лишь вертолетом, путь по воде тоже представляет большие проблемы. По сути, его заявления основаны на «логических заключениях» и информации от неясных источников. Сам же Рябинкин говорит, что его знаний в природоохранной сфере пока недостаточно. Однако это не мешает ему делать неподтвержденные выводы и громкие заявления, сообщают «Новые известия»
Более того, когда на место случившегося прибыла глава ведомства Светлана Радионова, Рябинкин не сообщил ей о необходимости обследовать озеро Пясино. Когда же Радионова сама связалась с Рябинкиным, выяснилось, что никто не запрещал ему выезжать на забор проб, не отстранял его от работы и не препятствовал его действиям.
«Вы спокойно могли подойти ко мне на площадке. Я крайне демократична, вы могли просто меня окликнуть. У меня есть правило – для меня нет ничего дороже инспекторов. Это все знают. Почему вы не подошли?», - спрашивала Светлана Радионова у Рябинкина позже, когда вышла с ним на связь.
О необходимости обследовать озеро Пясино он говорит до сих пор, но при этом не ищет возможности туда добраться, ограничиваясь лишь заявлениями о том, что ему мешают говорить правду.
Напомним, разлив дизельного топлива из лопнувшей в результате просадки грунта цистерны произошел в Норильске 29 мая. На сегодняшний день в ликвидации последствий участвуют порядка 400 сотрудников «Норильского никеля». Им помогают специалисты «Морспецслужбы», «Газпромнефти» и АО «Транснефтьсибирь». Работы идут в круглосуточном режиме.