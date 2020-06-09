Помимо Сыртлановой: по факту вспышки коронавируса в РКБ в Уфе возбуждены два дела

Сегодня, 9 июня, стало известно, что региональное управление Роспотребнадзора закончило эпидемиологическое расследование по факту массового заражения коронавирусной инфекцией, происшедшего в марте-апреле текущего года в центральной больнице Башкирии – РКБ имеени Куватова. Подробности сообщил Интерфакс со ссылкой на и.о. начальника отдела регионального управления Роспотребнадзора Венера Изикаева.

По его словам, по итогам эпидрасследования возбуждены два дела по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Составлены два протокола: один - в отношении эпидемиолога РКБ, а второй - в отношении РКБ, как юридического лица.

Известно, что специалисты так и не смогли выяснить, кто является «нулевым» пациентом, принесшим инфекцию в клинику. Ясно, что это произошло с февраля по март текущего года.

Материалы эпидрасследования будут переданы в следственные органы.

Напомним, в следком уже поданы четыре заявления с просьбой привлечь к ответственности руководство РКБ за халатность. Три из них подали родственники умерших от коронавируса пациентов, а четвертое – буфетчица, переболевшая коронавирусом.

Карантин был объявлен в РКБ 6 апреля после обнаружения коронавируса у умершей 80-летней женщины. По словам сотрудников, вспышка пневмонии неясной этиологии началась еще в середине марта или даже раньше, однако руководство клиники игнорировало тревожные сигналы и не давало указания провести тестирование на коронавирус. В итоге зараженные пациенты разъехались по всей Башкирии и развезли инфекцию.

Сегодня число инфицированных в Башкирии, начиная с апреля, превысило уже 4100 человек.

Следком начал доследственную проверку по факту массового заражения коронавирусом в РКБ.