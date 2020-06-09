«Норникель» не дождался помощи от «Русала»

Напомним, ЧП произошло 29 мая на ТЭЦ-3 компании НТЭК. Стоит отметить, что в отличие от нефти, дизтопливо испаряется значительно легче и его воздействие на окружающую среду не так токсично. При этом работы по ликвидации последствий идут в круглосуточном режиме. Ликвидаторы смогли очистить от бензиновой пленки свыше 26 тысяч м2 рек Далдыкан и Амбарная, откачать более 2,5 тысяч кубометров топливной смеси. Основная часть дизтоплива впиталась в грунт, поэтому специалисты вынули около 17 тысяч кубометров грунта, пишут «Новые Известия».

Сразу после случившегося многие компании пришли на помощь «Норильскому никелю», однако компании РусАл среди них не было. Последняя лишь ограничилась формальным заявлением, но никакой конкретной помощи предложено не было. При этом для Олега Дерипаски дивиденды от «Норникеля» - основной источник поддержки РусАла, давно находящегося в кризисе.