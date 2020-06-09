«Норникель» не дождался помощи от «Русала»

Над устранением последствий разлива дизтоплива в Норильске трудятся порядка 400 сотрудников Норильского никеля и более сотни специалистов от «Морспецслужбы», «Газпромнефти» и АО «Транснефтьсибирь». Однако крупнейший акционер «Норникеля», компания РусАл, так и не предложила свою помощь.
Напомним, ЧП произошло 29 мая на ТЭЦ-3 компании НТЭК. Стоит отметить, что в отличие от нефти, дизтопливо испаряется значительно легче и его воздействие на окружающую среду не так токсично. При этом работы по ликвидации последствий идут в круглосуточном режиме. Ликвидаторы смогли очистить от бензиновой пленки свыше 26 тысяч м2 рек Далдыкан и Амбарная, откачать более 2,5 тысяч кубометров топливной смеси. Основная часть дизтоплива впиталась в грунт, поэтому специалисты вынули около 17 тысяч кубометров грунта, пишут «Новые Известия».
Сразу после случившегося многие компании пришли на помощь «Норильскому никелю», однако компании РусАл среди них не было. Последняя лишь ограничилась формальным заявлением, но никакой конкретной помощи предложено не было. При этом для Олега Дерипаски дивиденды от «Норникеля» - основной источник поддержки РусАла, давно находящегося в кризисе.
Более того, алюминиевая компания продолжает использовать нынешнюю ситуацию для дискредитации своих оппонентов в «Норильском никеле». К примеру, через скандальные публикации в СМИ и вброс сомнительных фактов и никем не подтвержденных экспертиз.