«Нереальные цели, благие пожелания»: что не так с генпланом развития Уфы до 2040 года

Первая волна дискуссий вокруг документа, который называют ключевым в плане развития города на ближайшие 20 лет, прошла еще весной, когда его презентовали авторы — разработчики Института Генплана Москвы. Коронавирус и режим самоизоляции перехватил повестку, тема отошла на второй план. Сейчас, когда Башкирия выходит из дома гулять и работать, несмотря на стабильно большой прирост заболевших, — обсуждение документа возобновилось с прежней силой.

Декларация маниловских мечтаний

Ключевым и наиболее проблематичным фрагментом генплана стал вопрос развития транспортной инфраструктуры. По мнению экономиста, доцента БашГУ Рустема Шайахметова, в новом генплане попросту нет конкретных целей развития мегаполиса, как и механизмов их реализации:

— Это некий меморандум без увязки с возможностями города, где продекларированы благие пожелания. Поэтому этот генплан будет разработан и положен на полку, как все предыдущие.

Рустем Шайахметов отметил, что в генплане нет схемы расселения уфимской агломерации к 2040 году и возникающих задач пространственного развития города, также проигнорирована ускоренная автомибилизация населения. По его расчетам, в Уфе в 2040 году будет 600-650 тыс. автомобилей, а количество поездок увеличится на 30-40%. Тем не менее авторы генплана указывают, что уровень автомобилизации к 2040 году вырастет с 290 до 350 машин на 1 тыс. человек, но доля пользования индивидуальным транспортом должна упасть с 50-60% до 35%: ключевым фактором станет развитие общественного транспорта. Правда, за счет чего он будет развиваться, — остается тайной за пределами презентационных материалов.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

По словам Рустема Шайахметова, в документе не поставлены цели и задачи организации транспортного сообщения. В частности, около половины поездок в Уфе совершается по маршрутам из центра в Черниковку, Зеленую рощу, Сипайлово, а также из Зеленой Рощи в Черниковку, центр и Дему. Улично-дорожная сеть уже сейчас не в состоянии выдерживать существующую нагрузку, но авторами генплана не предложено решений транспортных связей по наиболее значимым транспортным коридорам.

— В генплане указываются цели, которые не могут быть достигнуты, а самое главное — отсутствует обоснование строительства того или иного объекта транспортной инфраструктуры. Так, например, указано, что будет построено 9 мостов. Стоимость указанных объектов, если посчитать, составит около 150 млрд рублей в ценах текущего года. В среднем, это 7,5 млрд рублей в год, свыше 35% размера дорожного фонда Башкирии. Откуда деньги? Естественно, это невыполнимо! — считает экономист.

По его словам, если посчитать стоимость всех продекларированных в генплане объектов транспортной инфраструктуры, то не хватит республиканского бюджета, даже если все деньги направят на это строительство. При этом формируется благоприятная среда для принятия произвольных решений и коррупции.

— Данный генплан — матрица всех возможных решений, и только от чиновников будет зависеть, где и какой объект будет построен. Генплан — это целеполагающий управленческий документ, формирующий будущий облик города, его сбалансированное пространственное развитие. А то, что нам предлагают, — это декларация маниловских мечтаний, потому что очень много благих намерений, не обоснованных расчетами или существующей системой.

Эксперт Союза архитекторов по градостроительству и территориальному планированию Александр Антонов подчеркнул, что в отношении генплана до сих пор не решен ключевой момент — что это, собственно, за документ:

— Я весь прошлый год занимался в минэкономразвития попыткой написать методическое руководство по разработке документов территориального планирования. И мы пришли к тому, что есть развилки, которые пока нам просто не позволяют ответить, что же такое генеральный план. Это обязательства или набор возможностей? Если это обязательства, то действительно каждое решение должно быть подкреплено реальными возможностями. Но многие сегодня склоняются к тому, что это набор возможностей, и заранее соглашаются с тем, что все предложенное в документе не может быть в принципе реализовано за отведенный срок. Мне показалось по презентации, что достаточно серьезно проведена аналитическая работа по транспорту, выполнено транспортное моделирование.

Между ипотекой и кислородом

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в РБ, руководитель аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев подчеркнул, что уникальное богатство Уфы — городские леса и лесопарки — должны остаться неприкосновенны:

— Сейчас строительство подбирается к городским лесам, это хорошая дорогая земля, не хотелось бы, чтобы наш разговор каким-то образом легитимизировал попытку приватизировать городские леса, которые я считаю общественным пространством или будущим общественным пространством. Лучше пусть они останутся нетронутыми, пусть там лучше будет хаос и мусор, чем ровный каменный лес.

Шамиль Валеев подчеркнул, что у строителей сегодня в Уфе есть возможность, не нарушая законодательства, вести застройку там, где они хотят, — и в этом его главные опасения.

— Я вижу, что заказчик этого проекта — неоднократно мы с ним общались и публично, и непублично — не склонен взаимодействовать с гражданским обществом. Я бы хотел придумать такое волшебное лекарство, которое позволило бы горстке общественников уметь противостоять как снобизму архитекторов, так и миллиардам рублей, которые вытаскиваются из ипотечников, чтобы освоить дорогую городскую землю.

Фото: Артур Салимов

Напомним, что, по словам главного архитектора Уфы Олега Байдина, у городских лесов может быть только две функции — защита и уникальные природные образования, которые ценны сами по себе. В ближайшем будущем специалистам предстоит провести масштабную ревизию зеленых зон города, что, видимо, решит их судьбу. Городские леса в Уфе занимают около 21 тыс. га, в других городах-миллионниках страны — 3-5 тыс. га.

— Чем Уфа так сильно отличается от других городов? Вывод один. Нам нужна какая-то нировская [научно-исследовательская — прим. Медиакорсети] работа, которая обосновала бы расположение этих городских лесов, их видовой, сортовой состав и то, каким образом они работают. Эта работа ждет своего исполнителя. <…> Вы все ходите по городу и видите: застройка погружается в эту зелень, там и гаражи, и погреба, и непонятно что. И это не очень безопасная зона. Стандартным решением является следующее: обязательно должна быть транспортная магистраль того или иного уровня, которая зонирует зеленые насаждения и застройку, то есть четкие границы. Без границ возникают размытые странные зоны, где происходит все, что угодно. Зачастую нерешенным остаются вопросы талых вод, деградации почв, вымывания в силу геологического строения, возникает и деградация склонов. Это большая работа, она требует решения, потенциал зеленых насаждений у нас огромный. Нам есть с чем работать, — считает Олег Байдин.

К слову, в обсуждении не приняли участие ни главный архитектор, ни представители городской администрации, ни разработчики самого генерального плана. Заместитель директора Института Генплана Москвы Олег Григорьев назвал ситуацию «предельно дурацкой»:

— Мы так и не получили согласие от нашего заказчика — управления архитектуры и градостроительства Уфы — на участие в этом мероприятии. Единственное, что я могу сделать, принести глубочайшие свои извинения за то, что ничего не могу ни показать, ни сказать. Надеюсь, в самое ближайшее время я смогу урегулировать этот вопрос с управлением.

Мечты остаются мечтами

Партнер-основатель архитектурного бюро Drom (Роттердам) Тимур Шабаев отметил, что в генплане анализ нынешнего состояния города в принципе довольно поверхностный:

— Без особой аргументации делается выбор в пользу полицентрической модели развития. Если говорить просто, то это разрастание города за счет низкоплотных пригородов. Поскольку в презентации нет инвентаризации ресурсов и особой аргументации, то довольно сложно сформировать мнение о правильности этого решения, можно только поверить. В то же время интуиция подсказывает, что у Уфы есть территориальные ресурсы для повышения плотности внутри полуострова — более эффективное использование земель, перестройка индивидуального жилищного сектора, устарелый панельный фонд, промтерритории.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Также Тимур Шабаев отметил, что Уфа с трех сторон окружена рекой, а любое расширение за границы реки всегда ведет к большим затратам на инфраструктуру, развитие транспорта и т. д. При этом реализуемость заявленных в генплане предложений вызывает сомнения.

— Если говорить о развитии транспортно-дорожной сети, то там озвучена сумма 93,5 млрд руб, то есть 4,6 млрд руб в год –это в 4 раза выше, чем существующий бюджет, выделенный на муниципальную программу развития строительства, реконструкции, капремонта дорог и искусственных сооружений. И надо заметить, что бюджет Уфы — дефицитный. Если говорить о предложении по строительству трамвайных путей — протяженностью 119,5 км, то бюджет муниципальной программы развития транспортного обслуживания населения в следующем году — 991 млн руб. На эти деньги можно построить 3 км трамвайных путей и купить 3 трамвая, и это не считая депо и технических сооружений, и обслуживания других видов транспорта. То есть с существующим бюджетом такое строительство займет 40 лет, причем оно займет все средства программы, забыв о других видах транспорта и административных расходах. При этом стоимость электробуса — всего 15 млн рублей плюс электростанции.

По словам архитектора, в генплане нет ничего про благоустройство, качество жилой и исторической среды, ее развитии: есть предложение установить зоны охраны для исторической застройки, но, согласно его опыту, это не помогает сохранить исторические здания — нужна четкая методология работы с историческим наследием, чтобы оно эффективно использовалось и в то же время сохраняло свою подлинность.

— В российской профессиональной среде бытует мнение, что генплан города — своего рода мечта. Это мнение, на мой взгляд, унаследовано из советского прошлого, из мечты строительства светлого будущего, которое так никогда и не получается построить. И в итоге мечта остается мечтой, а положительные преобразования в городе так почти и не происходят.

Помимо привычных проблем, которые стабильно не решаются из года в год, — вроде мучительной точечной застройки и пренебрежения к памятникам архитектуры, в процессе обсуждения генплана были озвучены и новые. В частности, интеграция спортивной инфраструктуры в городское пространство. По мнению организатора Уфимского международного марафона Владислава Литвинчука, в Уфе во многих районах есть возможность для занятий спортом, но все же эта доступность не повсеместна:

— Новая набережная — очень хороший пример того, как делали объект, не обсуждая его ни с кем. В начальном проекте были параллельные велодорожка, беговая и пешеходная, все это со специальным покрытием. В итоге сделали узенькую дорожку, на которой может уместиться только один человек и которая периодически совершенно нелогично прерывается и начинается вновь. И этот кусок — самый большой вклад в популяризацию здорового образа жизни в городе за много-много лет. Для того, чтобы люди могли заняться спортом, не нужно строить объекты за два-три миллиарда рублей, которые никому не нужны. Как это, например, случилось с Центром спортивной подготовки в Затоне, запущенным в июне прошлого года, он за год так и не стал работать для людей. Там провели в течение месяца Международные детские игры, но теперь объект стоимостью несколько миллиардов рублей, недоступен для спортсменов, не говоря про обычных уфимцев.

Член СПЧ, директор ЦСИ «Облака» Валериан Гагин опубликовал пост в соцсети с предложениями от участников обсуждения. В числе прочего он подчеркнул, что отказ от сотрудничества со стороны Главархитектуры — явный вызов гражданскому обществу, и назрел вопрос о соответствии руководства ведомства интересам современной Уфы.

Напомним, новый генплан Уфы должны принять до конца текущего года.