На мэрию Уфы подали иск в 400 млн рублей

В Арбитражный суд исковой заявление к столичной администрации подал банк ДОМ.Рф, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Сумма иска составляет 388,3 млн рублей, его причина в ненадлежащем исполнении обязательств по договорам кредита и займа. Пока что заявления не принято к производству. В суде дело будет рассматривать Максим Бобылев.