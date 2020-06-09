На мэрию Уфы подали иск в 400 млн рублей

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Дело направлено в суд 8 июня, пока что его не приняли к производству.
В Арбитражный суд исковой заявление к столичной администрации подал банк ДОМ.Рф, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
Сумма иска составляет 388,3 млн рублей, его причина в ненадлежащем исполнении обязательств по договорам кредита и займа. Пока что заявления не принято к производству. В суде дело будет рассматривать Максим Бобылев.
Издание отмечает, что адвокат коллегии адвокатов Георгий Могилевский прокомментировал, что кредитор уже обратился в суд, значит, договоренностей между сторонами достичь не удалось, хотя и в этой ситуации возможно мирное решение спора.
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