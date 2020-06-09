МЧС опровергло слухи о загрязнении озера Пясино под Норильском

Kp.ru пишет, что, со слов Чуприяна, заборы воды уже осуществлялись сотрудниками Росприроднадзора и «Норникеля», и на сегодняшний день концентрационные пределы не превышают норму. Он отметил, что специалисты по ликвидации произошедшего установили в реках Далдыкан и Амбарная боновые заграждения, не позволяющие топливу попасть в водоемы. Однако, по его словам, полной герметичности добиться физически не представляется возможным.