МЧС опровергло слухи о загрязнении озера Пясино под Норильском
Сегодня, 22:02ОбществоФото: pixabay.com
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Первый заместитель руководителя МЧС РФ Александр Чуприян отрицает сведения о загрязнении озера Пясино, расположенного рядом недалеко от Норильска. Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в воде не превышают норму.
Kp.ru пишет, что, со слов Чуприяна, заборы воды уже осуществлялись сотрудниками Росприроднадзора и «Норникеля», и на сегодняшний день концентрационные пределы не превышают норму. Он отметил, что специалисты по ликвидации произошедшего установили в реках Далдыкан и Амбарная боновые заграждения, не позволяющие топливу попасть в водоемы. Однако, по его словам, полной герметичности добиться физически не представляется возможным.
Данные о попадании нефтепродуктов в Пясино ранее обнародовал губернатор Красноярского края Александр Усс. Этот факт подтвердила и заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк. С ее слов, показатели загрязняющих веществ за заграждениями в некоторых местах составляют сто шестнадцать ПДК.
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