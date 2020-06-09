Глава Башкирии обозначил возможный срок окончания самоизоляции для пожилых

Сегодня, 9 июня, глава Башкирии Радий Хабиров провеел онлайн-встречу с ветеранами, в ходе которой дал пояснения по поводу режима самоизоляции, учрежденного для них.

Радий Хабиров при общении с ветеранами выразился вполне ясно:

- Нам бы последние две-три недели потерпеть в плане каких-то особых мер безопасности для пожилых людей, - сказал он.