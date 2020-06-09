Глава Башкирии обозначил возможный срок окончания самоизоляции для пожилых
Сегодня, 19:12ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Радий Хабиров на онлайн-встрече с ветеранами пояснил смысл введенных для них ограничений.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 9 июня, глава Башкирии Радий Хабиров провеел онлайн-встречу с ветеранами, в ходе которой дал пояснения по поводу режима самоизоляции, учрежденного для них.
Радий Хабиров при общении с ветеранами выразился вполне ясно:
- Нам бы последние две-три недели потерпеть в плане каких-то особых мер безопасности для пожилых людей, - сказал он.
По его мнению, разрешение ездить в сады и гулять возле дома должны скрасить условия самоизоляции. Главное – быть при этом аккуратными и не приближаться к неезнакомым людям.
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