Администрация Уфы озвучила правила нахождения на пляжах из-за коронавируса

По информации начальника отделения по коммунальной гигиене Роспотребнадзора в Башкирии Ларисы Кильдюшевой, чтобы находиться на пляже в этом году, нужно соблюдать особые требования.

По ее словам, на пляже с собой нужно иметь одноразовые перчатки и маски, а также соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Кроме того, у арендаторов и предпринимателей на пляжах всегда должен быть запас средств дезинфекции и защиты для посетителей.