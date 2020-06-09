Администрация Уфы озвучила правила нахождения на пляжах из-за коронавируса
Основные правила нахождения на пляже озвучили на оперативном совещании в мэрии.
По информации начальника отделения по коммунальной гигиене Роспотребнадзора в Башкирии Ларисы Кильдюшевой, чтобы находиться на пляже в этом году, нужно соблюдать особые требования.
По ее словам, на пляже с собой нужно иметь одноразовые перчатки и маски, а также соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Кроме того, у арендаторов и предпринимателей на пляжах всегда должен быть запас средств дезинфекции и защиты для посетителей.
Напомним, ранее стало известно, что купальный сезон в городе планируется открыть 10 июня. Всего в столице будут работать девять пляжей: зона отдыха «Карьерное» в Демском районе, «Гольфстрим» и «Райский берег» в Калининском районе на Теплом озере в «Песчаный» на реке Уфа, в Кировском районе откроется традиционно «Солнечный», в Ленинском районе пляжи будут около стадиона «Водник», а также «Ак Яр», в Октябрьском районе заработает «Берег солнца» и «Сипайловские Сочи» на реке Уфе.