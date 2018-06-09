Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии открылась мемориальная доска еще одному герою Советского союза
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
5cf35d6fd3a5ef3a3f791b163da16d57

В Башкирии открылась мемориальная доска еще одному герою Советского союза

Сегодня, 10:16ОбществоРустэм Башкирцев
Читайте
также
«Кадры в Башкирии на исходе»: что стоит за назначением Маврина в Белом доме
В Башкирии начали строить местную «Рублевку» на бывших колхозных полях
Выборы в Башкирии 20 лет спустя: война личностей, но не битва идей