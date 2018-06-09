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Уфимец предложил приставку дать взятку в 1,3 миллиона и попал под статью
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Уфимец предложил приставку дать взятку в 1,3 миллиона и попал под статью

Сегодня, 13:47Общество
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