Уфимец предложил приставку дать взятку в 1,3 миллиона и попал под статью

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Кроме того, до этого он дал приставу взятку в 50 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено угловное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), сообщает пресс-служба следственного комитета республики.
По версии следствия, 7 июня подозреваемый, будучи в кабинете судебного пристава-исполнителя одного из районных отделов, с целью ускорить вынесение незаконное постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, передал приставу взятку в 50 тысяч рублей. После этого он пообещал сумму в 1,3 миллиона рублей после исполнения постановления.Непосредственно после передачи денег в рамках оперативного эксперимента мужчина был задержан сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РБ
В настоящее время мужчина задержан. Выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.
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