Уфимец предложил приставку дать взятку в 1,3 миллиона и попал под статью

По версии следствия, 7 июня подозреваемый, будучи в кабинете судебного пристава-исполнителя одного из районных отделов, с целью ускорить вынесение незаконное постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, передал приставу взятку в 50 тысяч рублей. После этого он пообещал сумму в 1,3 миллиона рублей после исполнения постановления.Непосредственно после передачи денег в рамках оперативного эксперимента мужчина был задержан сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РБ