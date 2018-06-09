Память о репрессиях: Карточки в МВД уничтожают или нет

Вчера, 8 июня, в Йошкар-Оле на заседании президентской межведомственной группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, исполнительный директор Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» Елена Жемкова поставила вопрос о судьбе учетных карточек с данными о репрессированных в советские годы.

По информации, опубликованной в ряде СМИ, архивные карточки уничтожаются на основании засекреченного межведомственного приказа от 2014 года.

Откуда появилась такая информация

О практике уничтожения карточек узнал один из партнеров музея истории ГУЛАГа, исследователь Сергей Прудовский. Этой весной он разыскивал информацию о репрессированном крестьянине Федоре Чазове, тот был осужден на пять лет лагерей и выслан в Магаданскую область.

- Информация, куда был отправлен приговоренный к лагерям, выжил ли, переводился ли из одного лагеря в другой, находится только в учетных карточках, хранящихся в МВД, — пояснил Прудовский, уточнив, что после этого «запросил» ГУ МВД по Магаданской области.

Там Прудовскому заявили, что личное дело заключенного было уничтожено еще в 1955 году согласно приказу тех лет. Также начальник информационного центра УМВД России по Магаданской области Михаил Серегин сообщил, что есть межведомственный приказ под грифом «для служебного пользования» от 12 февраля 2014 года «Об утверждении наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и разыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел РФ».

Этот приказ подписан совместно МВД, Минюстом, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСКН, ФТС, ФСО, СВР, а также Генпрокуратурой и Государственной фельдъегерской службой.

«Срок хранения карточек на осужденных — до достижения ими (осужденными) 80-летнего возраста,— говорится в ответе господина Серегина.— Срок хранения карточки на Чазова Федора истек в 1989 году, уничтожена карточка по акту от 11 сентября 2014 года».

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