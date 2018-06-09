Главы Ирана и России обсудят действия США по выходу из ядерной сделки
Сегодня, 17:32Общество
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Иранский лидер Хасан Рухани предложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину провести более серьезный диалог по вопросу выхода США из ядерной сделки с Ираном.
В Тегеране считают действия Вашингтона незаконными. Об этом пишет портал rns.online.
Рухани и Путин смогли побеседовать на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Циндао (Китай). Глава Ирана намерен инициировать переговоры между своей страной, США и Россией по вопросу ядерного разоружения.
Рухани положительно оценил вклад Москвы в заключение ядерной сделки между Вашингтоном и Тегераном, одновременно выразив обеспокоенность действиями президента США Дональда Трампа по выходу из нее.
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