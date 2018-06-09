Главы Ирана и России обсудят действия США по выходу из ядерной сделки

В Тегеране считают действия Вашингтона незаконными. Об этом пишет портал rns.online.

Рухани и Путин смогли побеседовать на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Циндао (Китай). Глава Ирана намерен инициировать переговоры между своей страной, США и Россией по вопросу ядерного разоружения.