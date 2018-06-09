Башкирию на выходных накроет волна холода ниже климатической нормы

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Синоптики объясняют такую погодную аномалию вторжением полярного воздуха.
Он будет сопровождаться дождями, грозами, ветром в 22 м/с, заморозками до минус 2. Согласно прогнозам синоптиков, 10 июня ожидаются небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем 13-18°.
11 июня местами также пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+7°, днем 13-18°.
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