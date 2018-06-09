Башэлектросбыт объявил о старте конкурса «Электронкин ищет таланты»

Ко Дню России «Башэлектросбыт» проводит детский видео-конкурс «Электронкин ищет таланты». К участию приглашаются дети и подростки от 2 до 16 лет.

- Если ваш ребенок проявляет неординарные способности в творчестве, спорте или науке, если он лучше всех поет, танцует, показывает фокусы, вышивает золотой нитью или выжигает по дереву, значит, вам сюда! - сообщили в компании. - «Башэлектросбыт» и его добрый друг счётчик Электронкин приготовили множество призов для самых талантливых детей Башкортостана!

Становитесь участником нового видео-конкурса «Электронкин ищет таланты» и выигрывайте! Срок приема работ с 8 июня по 10 июля 2018 г. Итоги будут объявлены 27 июля.

Для участия в конкурсе необходимо вместе с родителями:

Вступить в группу «Башэлектросбыт» https://vk.com/bashesk ;

Снять видео о таланте ребёнка (не более 3 минут);

Выложить видеоролик с выступлением (номером) в альбом Конкурса: https://vk.com/album-elektronkin при этом не забудьте указать фамилию, имя, возраст участника и номинацию;

У родителей должен быть зарегистрирован Личный кабинет клиента на сайте «Башэлектросбыт» (для исключения дублирования работ).

Конкурс проводится по следующим номинациям (жанрам):

Вокал (исполнение песни);

Хореография (танец в любом жанре);

Сценическое искусство (чтецы);

Инструментальный жанр (исполнение на музыкальном инструменте);

«Citius, Altus, Fortius!» (выполнение спортивных, акробатических, гимнастических и силовых и т.п. упражнений);

Декоративно-прикладное искусство (шитьё, вышивка, батик, макраме, аппликация, резьба и выжигание по дереву, витраж, декупаж, лепка, плетение и пр.);

Театр моды (представление авторских коллекций одежды, шитьё, вязание, вышивка);

Иной жанр искусства.

Ваши видео будут оцениваться в трех возрастных категориях: 2-5 лет, 6-10 лет, 10-16 лет. Победители и призеры награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней и ценными подарками.