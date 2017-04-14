В выходные в Башкирии ожидается дождь

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Днем температура воздуха прогреется до +21°.
Башгидромет опубликовал прогноз погоды в Башкирии на ближайшие выходные.
В субботу, 10 июня, ожидается по республике небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений слабый, днем порывистый. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем 16-21°.
Источник: Башгидромет
В воскресенье, 11 июня, также ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений слабый, днем порывистый. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем +16+21°.
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