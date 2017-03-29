В Уфе объявили о создании премии «Зеленая Башкирия»

В Уфе объявили о начале приема работ на соискание премии в области экологического туризма «Зеленая Башкирия». Она будет присуждаться по 15 номинациям.

Ограничений для участников нет ни по возрасту, ни по статусу, подчеркнули организаторы. Приниматься заявки будут до 15 августа.

- Сама идея родилась в городском центре туризма, краеведения и экскурсий. Потом ее обсуждали с региональной общественной организацией «Развитие экологического туризма в осознании защиты окружающей среды РБ «Зеленая Башкирия», где нам подарили этот бренд – «Зеленая Башкирия». У нас предполагается большой пул профессиональных экспертов, которые будут давать рекомендации участникам. Это, прежде всего, Центр инноваций социальной сферы, а также один из государственных банков. Наша задача сделать проекты-победителей участников самоокупаемыми, - пояснил председатель проектного офиса Лаборатории общественных инициатив «Интент» и председатель премии «Зеленая Башкирия» Алексей Ходорев.

- Считаем, что это очень интересный проект и площадка, проба сил для всех заинтересованных. Могут принимать участие и юридические, и физические лица. Для учителей информатики, к примеру, номинация, «Лучшее мобильное приложение», для учителей культуры Башкортостана – «Лучший этнографический маршрут», для учителей истории – «Лучший военно-исторический маршрут», - рассказала руководитель Эколого-биологического центра «ЛидерЭко» Оксана Кудринская.

Соорганизаторами премии «Зеленая Башкирия» выступает региональное отделение партии «Зеленые».

- Все, что мы делаем, поддерживает любой здравомыслящий нормальный человек. Партия «Зеленые» - это партия жизни и мы понимаем, что экологическое образование – это комплексная работа. При поддержке министерств, экспертного сообщества должен получиться хороший результат,

- прокомментировала заместитель председателя комитета Госсобрания по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, лидер республиканского движения «Зеленые» Руфина Шагапова.

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