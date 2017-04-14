В Уфе главбух взяла в кредит шесть миллионов, чтобы спасти издательство

Теперь она не может вернуть свои деньги.

Минземимущества Башкирии отказывается возвращать долг многодетной матери, давшей займ обанкротившемуся издательству «Башкортостан», государственному унитарному предприятию республиканской собственности.

Лиана Казанцева пришла работать в издательство «Башкортостан» в 1999 году, через три года стала главным бухгалтером и проработала в предприятии до его ликвидации в начале 2016 года.

Решение о ликвидации было принято правительством Башкирии на фоне многочисленных исков от кредиторов издательства, что в последствии привело к банкротству организации.

Но финансовые проблемы у крупнейшего в регионе издательского дома начались намного раньше, и спасти его пытались сами сотрудники. В феврале 2013 года у руководства в очередной раз возникли проблемы - нечем было платить зарплату сотрудникам, тогда директор убедил главбуха Лиану Казанцеву взять в банке кредит, а полученные деньги внести в кассу предприятия. Пытаясь спасти родное издательство многодетная мать подала заявки на кредиты в девять банков на общую сумму 6, 175 млн рублей. Когда деньги были получены, она внесла их в кассу предприятия, оформив с издательством договор займа (документы имеются в распоряжении редакции).

В 2016 году, когда было принято решение о ликвидации издательства, комиссия минземимущества отказалась признавать долг перед Казанцевой, тогда она пошла в суд. Октябрьский районный суд Уфы, изучив все документы, опросив директора, кассира и проведя необходимую экспертизу, признал требования истца обоснованными и постановил вернуть долг. Получив решение суда, юристы минземимущества обратились в Уфимский районный суд с требованием признать сделку издательства с главбухом о займе незаконной, объясняя это тем, что займ не был согласован со специалистами правительства. Однако в 2013 году в уставе издательства «Башкортостан» говорилось, что подчиняется оно лишь МВД, устав был изменён в 2015 году. Второй суд снова встал на сторону Казанцевой. ТТогда же в целях обеспечения иска был наложен арест на имущество издательства.

- Полагаю, что эти действия нарушили планы назначенных МЗИО (Министерство земельных и имущественных отношений, - прим.) исполнителей по выводу имущества типографии и передаче права на объекты недвижимости заинтересованным лицам, что повлекло обращение с апелляционными жалобами на решения, - рассказывает Лиана Казанцева.

Верховный суд Башкирии, в который была передана апелляция, отправил дело на повторное рассмотрение, и сделка о займе издательства денег у главного бухгалтера была аннулирована, при этом суд не стал извещать о рассмотрении дела Казанцеву и не обратил внимание на то, что сроки исковой давности уже прошли.

Кроме обращений в суды, юристы минземимущества обращались в полицию с заявлением о мошенничестве со стороны Казанцевой, но следователи не нашли в ее действиях состава преступления.