В Первушино высадят аллею славы героям-летчикам Башкирии

Участников акции ожидает насыщенная программа.

Завтра, 10 июня, в Кушнаренковском районе Башкирии на аэродромном комплексе «Первушино» с 12:00 до 17:00 пройдет праздник «Зелёные крылья» в рамках третьего Всероссийского экологического детского фестиваля.

В этот день пройдет праздничный концерт, в котором примут участие детские творческие коллективы, а также сказочная игра, в которой можно будет поучаствовать семейными и школьными командами. На «Зеленых крыльях» пройдет посадка аллеи славы в честь героев-летчиков Башкирии и Всероссийская экологическая акция «Зеленая лента» - раздача более двух тысяч ленточек с семенами цветов.

Программа:

12.00 Открытие праздника. Флеш-моб. Начало работы ярмарки.

12.05 Приветственные слова организаторов и почетных гостей мероприятия.

12.20 Торжественное открытие Всероссийского экологического детского фестиваля и Всероссийской экологической акции «Салатовая лента» с перерезанием ленты салатового цвета почетными гостями мероприятия.

12.35 Торжественный полет самолета с салатовым баннером под Гимн Всероссийского экологического детского фестиваля (хор 35 человек).

12.40 Торжественная посадка Символов экологии - двух яблонь почетными гостями мероприятия. Покраска ограждающих заборов совместно с детьми в салатовый цвет. Установка табличек. Повязка салатовых лент на забор.

13.00 Старт программы мероприятия: введение в экологическую проблему, пути ее решения, объяснение правил игры-квеста. Начало работы всех площадок с мастер-классами в рамках квеста.

13.10 Раздача маршрутных листов и салатовых лент командам после прохождения первого задания. Объяснение маршрута. Выбор названия команды. Выбор капитана команды.

13.25 Начало игры. Распределение по площадкам (королевствам). Продолжительность игры 2,5 часа.

13.27 Приглашение гостей праздника, не участвующих в квесте на дополнительные площадки.

13.30 Открытие концертной программы.

13.40 Торжественное открытие закладки аллеи славы Героям летчикам РБ. Посадка деревьев (40 кедров) почетными гостями мероприятия (продолжительность по мере высадки деревьев). Установка табличек с фотографиями и именами героев, логотипами организаторов, спонсоров.

13.40 Продолжение концертной программы.

14.30 Начало воздушной программы.

15.00 Продолжение концертной программы.

15.55 Окончание игры-квеста. Определение финалистов.

16.05 Посвящение в «Эколята». Экологическая игра-хоровод. Раздача семян. Объяснение сути раздачи семян.

16.20 Флеш-моб «Самолет».

16.35 Финал игры-квест.

16.50 Подведение итогов. Награждение.

17.00 Торжественное закрытие праздника.

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