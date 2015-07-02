В Башкирии стартует операция «Мотоцикл»

Об этом рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

В Башкирии с 10 июня стартует операция "Мотоцикл", сообщил на своей странице в Instagram главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

- На территории Республики Башкортостан с 10 июня пройдут профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений со стороны водителей мотоциклов, скутеров и мопедов. Будьте внимательны. Соблюдайте все требования безопасности, - написал он.

Он отметил, что с приходом теплых дней мотоциклисты "оседлали своих железных коней".

Он напомнил, что совершая любые перестроения и повороты, водитель обязан убедиться в безопасности своего маневра, не забывать использовать поворотники, смотреть в зеркала заднего вида.

- Только при неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения и взаимном уважении на дороге между водителями автомобилей и мотоциклов можно будет избежать никому ненужных жертв, - написал он.

Материалы по теме