В минздраве Башкирии рассказали о том, как сохранить здоровье на дачном участке

Из-за неправильно распределенной физической нагрузки на дачном участке можно надорваться или заработать себе инсульт. В ведомстве рассказали, как избежать травматичных последствий.

В минздраве назвали несколько правил, которые помогут сохранить здоровье в дачный сезон. Как отметили в ведомстве, стоит забыть о «позе огородника», так как она не только не является физиологичной, но и может быть крайне травмоопасной. После длительного пребывания в позе огородника увеличивается шанс развития инсульта. Перед дачным сезоном также необходимо подготовить мышечную систему и позаботиться о своей физической активности незадолго до работ на участке. Для перемещения тяжестей стоит использовать тележку или садовую тачку, а груз поднимать предварительно присев на корточки. При этом спина должна быть ровной. Если днем светит яркое солнце, то нахождение на улице не должно превышать полутора часов, затем необходимо сделать получасовой перерыв. Ранее минздрав Башкирии назвал пять способов избавиться об бессонницы.

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