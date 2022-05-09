Путин подписал указ о помощи детям погибших в спецоперации военных

Путин подписал указ о помощи детям погибших в спецоперации военных
Путин подписал указ о помощи детям погибших в спецоперации военных
Вчера, 13:50ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Об этом он заявил в ходе своей речи на Параде Победы сегодня, 9 мая.

Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети участников специальной военной операции смогут поступать в вузы России без вступительных экзаменов. Сообщается, что квота составит 10% от общего числа бюджетных мест по каждой специальности или направлению.

Президент также сообщил, что государство сделает все возможное, чтобы окружить заботой семьи погибших "боевых товарищей".

Ранее Путин передал главе Башкирии Радию Хабирову телеграмму, в которой поздравил его и жителей республики с Днем Победы.

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