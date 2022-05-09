ЕР зажигает Вечные огни у мемориалов Донбасса

“Единая Россия” восстанавливает Вечные огни в Донбассе и освобожденных территориях, а также проводит другие патриотические мероприятия. Одним из вновь зажжённых стал Вечный огонь у мариупольского мемориала “Жертвам фашизма”.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак ранее сообщил, что партия будет помогать восстанавливать Вечные огни в Донбассе и освобожденных территориях. Примечательно, что в работе и организации праздничных мероприятий вместе с единороссами и активистами принимают участие мариупольцы. Как отметил депутат Госдумы от ЕР Дмитрий Саблин, курирующий партийную помощь Мариуполю и горожанам, празднование Дня Победы в этом году для мариупольцев стало особенным. Они 8 лет жили в условиях возрождения фашизма. Им запрещали носить на праздники символы Победы, те же георгиевские ленты. Кроме этого, на Украине действовали ограничения русского языка. Сейчас горожане снова могут без боязни выходить на шествия в честь 9 Мая. Сообщается, что единороссы и активисты в Мариуполе не только восстанавливали памятники. К примеру, добровольцы МГЕР пронесли до монумента “Воину - освободителю Донбасса” 300-метровую георгиевскую ленту – самую большую в мире. Её площадь превысила 2 000 квадратных метров. Накануне 9 Мая в городе установили памятник бабушке Ане. Это та самая старушка, которая защищала Знамя Победы, когда в ее деревню, в Харьковской области, входили киевские силовики. Памятник создали в Санкт-Петербурге, а доставили его в Мариуполь представители ЕР. Наконец, в рамках акции “Сад памяти” члены партии, волонтеры и местные жители высадили деревья в аллеях памяти мариупольцев, погибших в 2014-2022 годах, и подвига воинов России и Донецкой народной республики, павших при освобождении Мариуполя. Согласно данным сайта ER.RU, единороссы и “Волонтеры Победы” проводят в Донецкой и Луганской народных республиках акции “Георгиевская ленточка” и “Подарок ветерану”. Руководство партии анонсировало открытие в Луганской народной республике кадетского корпуса. В нем будут учиться 350 детей из Старобельского и расположенных рядом районов. В ЛНР создадут 3-4 подобных корпуса, среди воспитанников которых будут и дети-сироты, пишет rostovgazeta.ru. Первый заместитель председателя Горсовета Уфы Александр Мельников отметил, что Башкортостанским региональным отделением «Единой России» совместно с депутатским корпусом реализуется ряд мероприятий, посвящённых 9 Мая. «Одна из акций, «Подарки ветерану», в рамках которой вручаются подарочные наборы участникам Великой Отечественной войны. Также проходит акция «Звонок ветерану». Депутаты всех уровней в День Победы поздравляют наших ветеранов по телефону. Накануне 9 Мая в общественных местах городов и районов Башкортостана были розданы георгиевские ленты в рамках акции «Георгиевская ленточка». Волонтеры, члены и сторонники партии стали участниками акций «Бессмертный полк» онлайн, «Окна Победы», «Полисадник Победы», «Парад у дома ветерана», а 9 мая в региональном и местных отделениях партии «Единая Россия» и общественных приемных было размещено Знамя Победы», - рассказал Александр Мельников.

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