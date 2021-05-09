Все массовые мероприятия Башкирии пройдут на открытом воздухе

Все массовые мероприятия Башкирии пройдут на открытом воздухе
Все массовые мероприятия Башкирии пройдут на открытом воздухе
Сегодня, 09:21ОбществоИрина ДеревянчукФото: mosday.ru
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменены все празднования и собрания в помещениях

Глава республики Радий Хабиров сообщил, что все массовые мероприятия в закрытых помещениях отменяются в связи с опасностью распространения распространения коронавирусной инфекции . Все праздничные мероприятия пройдут на свежем воздухе с соблюдением всех правил безопасности.

Прямую трансляцию торжественного шествия и прохождения военной техники будут вести республиканские телеканалы. Мероприятия состоятся сегодня, в 10 часов утра на проспекте Октября. Все участники мероприятия будут в масках, а ветераны, которые примут участие в празднике, пройдут тест на коронавирус. Они будут передвигаться отдельным транспортом в сопровождении вакцинированных медиков и волонтеров.

Радий Хабиров также отметил патриотический настрой жителей республики и поблагодарил граждан за активное участие в акции «Бессмертный полк», в которой приняли участие 87 тысяч человек, в том числе и первая леди республики Каринэ Хабирова.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы