Все массовые мероприятия Башкирии пройдут на открытом воздухе

Прямую трансляцию торжественного шествия и прохождения военной техники будут вести республиканские телеканалы. Мероприятия состоятся сегодня, в 10 часов утра на проспекте Октября. Все участники мероприятия будут в масках, а ветераны, которые примут участие в празднике, пройдут тест на коронавирус. Они будут передвигаться отдельным транспортом в сопровождении вакцинированных медиков и волонтеров.