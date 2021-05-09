Все массовые мероприятия Башкирии пройдут на открытом воздухе

Глава республики Радий Хабиров сообщил, что все массовые мероприятия в закрытых помещениях отменяются в связи с опасностью распространения распространения коронавирусной инфекции . Все праздничные мероприятия пройдут на свежем воздухе с соблюдением всех правил безопасности.
Прямую трансляцию торжественного шествия и прохождения военной техники будут вести республиканские телеканалы. Мероприятия состоятся сегодня, в 10 часов утра на проспекте Октября. Все участники мероприятия будут в масках, а ветераны, которые примут участие в празднике, пройдут тест на коронавирус. Они будут передвигаться отдельным транспортом в сопровождении вакцинированных медиков и волонтеров.
Радий Хабиров также отметил патриотический настрой жителей республики и поблагодарил граждан за активное участие в акции «Бессмертный полк», в которой приняли участие 87 тысяч человек, в том числе и первая леди республики Каринэ Хабирова.