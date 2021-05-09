Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в парке Победы

Глава республики осмотрел интерактивные площадки праздника «Золотые звёзды Победы», в том числе показательные выступления кадетов, конкурс юных чтецов, фотовыставка и выставка картин. Свои умения продемонстрировали и служебные собаки Центра кинологической службы МВД России по Башкортостану. Радий Хабиров поговорил с ветеранами и жителями Уфы, поздравил их с праздником, пожелал здоровья и долгих лет жизни.