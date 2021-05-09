Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в парке Победы

9 мая в уфимском парке Победы Глава республики Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Руководитель республики возложил венок к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину, у подножия Вечного огня. Он возложил цветы к могиле дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, к бюстам генерал-майоров Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова, установленным на Аллее Героев мемориала Славы, и к памятнику труженикам тыла.
Радий Хабиров приветствовал воспитанников Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, курсантов Уфимского государственного авиационного технического университета и Уфимского юридического института МВД России, которые прошли торжественным маршем в честь бессмертного подвига героев-освободителей.
Глава республики осмотрел интерактивные площадки праздника «Золотые звёзды Победы», в том числе показательные выступления кадетов, конкурс юных чтецов, фотовыставка и выставка картин. Свои умения продемонстрировали и служебные собаки Центра кинологической службы МВД России по Башкортостану. Радий Хабиров поговорил с ветеранами и жителями Уфы, поздравил их с праздником, пожелал здоровья и долгих лет жизни.