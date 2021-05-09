Радий Хабиров поздравил ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

22 июня исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Весь советский народ в едином порыве поднялся на борьбу с нацизмом. Именно наша страна ценой неимоверных усилий и огромных потерь обеспечила коренной перелом во Второй мировой войне. Наш священный долг – всегда помнить об этом, защищать правду о подвиге советского народа, давать жесткий отпор любым попыткам исказить историю.Радий Хабиров