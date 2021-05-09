Радий Хабиров поздравил ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

Дорогие ветераны! От имени жителей Башкортостана выражаю вам глубокую благодарность за то, что вы сделали для нас, страны, всего человечества. Желаю всем доброго здоровья, счастья и мирного неба! С праздником Великой Победы! Бөйөк Еңеү көнө менән!Радий Хабиров
Глава также напомнил, что в едином строю с фронтовиками и тружениками тыла – 185 тысяч детей войны. «Отдавая дань уважения, мы приняли важный закон об их социальной поддержке. Старшее поколение всегда будет чувствовать нашу сыновнюю заботу» – уверен Хабиров.
Радий Хабиров отметил, что 2021 год отмечен особенной датой.
22 июня исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Весь советский народ в едином порыве поднялся на борьбу с нацизмом. Именно наша страна ценой неимоверных усилий и огромных потерь обеспечила коренной перелом во Второй мировой войне. Наш священный долг – всегда помнить об этом, защищать правду о подвиге советского народа, давать жесткий отпор любым попыткам исказить историю.Радий Хабиров
Особое внимание глава республики обратил на то, что указом Президента РФ за проявленный жителями республики массовый трудовой героизм Уфа удостоена почётного звания «Город трудовой доблести и славы». В честь этого звания в Уфе будет установлена памятная стела. Центром обновлённой Советской площади станет памятник Герою России Минигали Шаймуратову.
«Потомки Салавата отступать не умеют», – говорил генерал Шаймуратов, поднимая в атаку своих бойцов. Это девиз нашего народа, который не отступит ни перед какими испытаниями.Радий Хабиров