Мэр Уфы Сергей Греков поздравил горожан и ветеранов с Днем Победы

Публикуем его поздравление полностью.
9 Мая – День Великой Победы – мы всегда отмечаем с большим воодушевлением и гордостью. Память о тех событиях, жестокой борьбе за свободу и спустя 76 лет объединяет разные поколения людей, делает нас непобедимыми перед лицом любых испытаний.
Для нашего города этот праздник особенно близок и дорог. Горожане хорошо знают и помнят, что Уфа – один из городов-тружеников, где в годы Великой Отечественной войны ковалась Победа. В 2020 году произошло знаменательное событие – столице Башкортостана присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».
Мы испытываем чувство глубокой благодарности к фронтовикам, солдатам- победителям и труженикам тыла. Мы счастливы сегодня видеть фронтовиков и тружеников тыла, иметь возможность общаться с ними.
Ветеранское движение нашего города на протяжении многих лет является ведущей силой в патриотическом воспитании юных уфимцев. Мы признательны вам, дорогие ветераны, за то, что вас волнует судьба будущих поколений, беспокоит завтрашний день нашего города, республики, страны. Сердечно благодарю вас от имени всех жителей Уфы и выражаю глубокую личную признательность и уважение!
Желаю всем здоровья, бодрости духа, хорошего настроения, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Мира и счастья!
С праздником!