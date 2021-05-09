Мэр Уфы Сергей Греков поздравил горожан и ветеранов с Днем Победы

Ветеранское движение нашего города на протяжении многих лет является ведущей силой в патриотическом воспитании юных уфимцев. Мы признательны вам, дорогие ветераны, за то, что вас волнует судьба будущих поколений, беспокоит завтрашний день нашего города, республики, страны. Сердечно благодарю вас от имени всех жителей Уфы и выражаю глубокую личную признательность и уважение!