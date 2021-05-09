Вдова участника войны в Чечне из Уфы рассказала о жизни в общежитии без душа

Вдова ветерана войны в Чечне из Уфы живет в ужасных условиях

Жительница дома №56/1 на Проспекте Октября Зиля Хисамутдинова рассказала Mkset, что с прошлого года она и ее соседи живут без душевой кабины. Жилищная инспекция решила убрать единственный душ в общежитии, объяснив это тем, что он был установлен неправильно.

Жительница дома Зиля Хисамутдинова рассказала Mkset, что получила комнату в доме №56/1 на Проспекте Октября в Уфе восемь лет назад в качестве временного жилья. Сама она, по ее словам, до сих пор стоит в очереди на получение социального жилья как вдова участника военных действий в Чечне. В небольшой комнате женщина проживает вместе с 17-летней дочерью, которую воспитывает в одиночку. По её словам, летом 2020 года в общежитии снесли душевую комнату на втором этаже, которая работала с 2012 года. Со слов Хисамутдиновой, решение убрать душ приняли сотрудники Госжилнадзора Башкирии в связи с тем, что он находился в неположенном месте. Причем данное решение, по рассказам уфимки, не было согласовано с жильцами. Как пояснила женщина, при планировке здания на месте душевой должно было быть складское помещение, о чём жители общежития не раз говорили рабочим в процессе установки душевой. По словам жильцов, в итоге душевая была сделана некачественно, из-за чего вода постоянно затапливала другие этажи. Зиля Хисамутдинова добавила, что людям пришлось своими силами устранять эти недочёты. — Рабочие положили дырявую трубу, которая протекала до четвёртого этажа. Мы собрали деньги, сделали сами ремонт, чтобы она не протекала, — добавила Зиля. Со слов жительницы дома, после сноса душа в качестве альтернативы жителям общежития предложили пользоваться общественными банями или старыми общественными душевыми в подвале. Но эти душевые, как отмечает женщина, стали прибежищем местных бомжей. Кроме того, по ее словам, маргиналы периодически позволяют себе подниматься на этажи общежития - заходят в общую кухню, крадут еду, цветы, стиранную одежду. Зиля признается, что жить в таких условиях невозможно, а переехать она с дочерью никуда не может - доходы не позволяют. — С работы не могу уйти, жилье муниципальное, а зарплата повара в школе минимальная. Вопрос: как жить? Мой муж, видя наши слёзы, в гробу переворачивается, наверное. Он лежит в сырой могиле уже 11 лет, а наши слова как об стенку горох. Не достучаться, — негодует женщина. По словам жительницы комнаты в общежитии, сейчас каждый собственник как может выходит из положения и пытается сделать душ прямо в комнате. Однако у самой Зили возможности поставить душ в муниципальной комнате нет. Женщина неоднократно писала жалобы в органы местного самоуправления и на страницах соцсетей ведомств, однако помощи она так и не получила. Замначальника информационно-аналитического отдела администрации Уфы Лариса Салихова ответила в комментариях под сообщением Зили в соцсетях, отметив, что душевые комнаты убрали, поскольку они были установлены жильцами самовольно и с серьёзными нарушениями. Отсутствие гидроизоляции привело к намоканию и разрушению несущих конструкций дома. Что касается социального жилья, которое женщина ждёт уже много лет, то по закону его возможно получить только в порядке очередности.

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