Фоторепортаж Mkset с Парада Победы в Уфе в 2021 году

Фоторепортаж Mkset с Парада Победы в Уфе в 2021 году
Фоторепортаж Mkset с Парада Победы в Уфе в 2021 году
Сегодня, 13:14ОбществоФото: Mkset.ru
Парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялся в Уфе в традиционном оффлайн-формате.

Утром 9 мая состоялось возложение цветов в парке Победы, на проспекте Октября прошел Парад Победы. Также запланировано шествие «Бессмертного полка» и акция «Сад памяти».

Парад Победы в Уфе открыла рота барабанщиков Башкирского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Александра Доставалова. Парадным расчётом командовал подполковник Ринат Валеев. Затем проследовала знаменная группа и взвод почетного караула под командованием вице старшего сержанта Руслана Ахтямова. В составе знамённой группы и роты почётного караула были лучшие кадеты школы-интерната имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, отличники учёбы, правнуки воинов Великой Отечественной войны.

Далее по проспекту Октября прошли 20 «парадных коробок» – всего 1 519 человек.

Из военной техники на Параде были машины времен Великой Отечественной войны, Музея Вадима Задорожного, 12-й отдельной инженерной бригады – всего 20 единиц. В том числе: танк Т-34, автомобиль ГАЗ-67, тяжёлые мотоциклы М-72, лёгкий танк Т-70, легковой автомобиль ГАЗ-М1, боевая машина БМ-13, автомобиль ГАЗ-АА и современная военная инженерно-сапёрная техника.

В завершение парада в небе пролетели самолеты малой авиации аэродрома «Первушино».

Известно, что в республике на сегодняшний день проживает почти 23 тысячи ветеранов и членов их семей. Из них 493 участника ВОВ и 189 инвалидов, 91 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 84 жителя блокадного Ленинграда и более 15 тысяч тружеников тыла.

Жителей Уфы и гостей города 9 мая ждут два салюта: на площади имени Ленина (Горсовет) и перед дворцом культуры «Моторостроитель» в Черниковке. Начало салютов в 23.00.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы