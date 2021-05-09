Фоторепортаж Mkset с Парада Победы в Уфе в 2021 году

Утром 9 мая состоялось возложение цветов в парке Победы, на проспекте Октября прошел Парад Победы. Также запланировано шествие «Бессмертного полка» и акция «Сад памяти».
Парад Победы в Уфе открыла рота барабанщиков Башкирского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Александра Доставалова. Парадным расчётом командовал подполковник Ринат Валеев. Затем проследовала знаменная группа и взвод почетного караула под командованием вице старшего сержанта Руслана Ахтямова. В составе знамённой группы и роты почётного караула были лучшие кадеты школы-интерната имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, отличники учёбы, правнуки воинов Великой Отечественной войны.
Далее по проспекту Октября прошли 20 «парадных коробок» – всего 1 519 человек.
Из военной техники на Параде были машины времен Великой Отечественной войны, Музея Вадима Задорожного, 12-й отдельной инженерной бригады – всего 20 единиц. В том числе: танк Т-34, автомобиль ГАЗ-67, тяжёлые мотоциклы М-72, лёгкий танк Т-70, легковой автомобиль ГАЗ-М1, боевая машина БМ-13, автомобиль ГАЗ-АА и современная военная инженерно-сапёрная техника.
В завершение парада в небе пролетели самолеты малой авиации аэродрома «Первушино».
Известно, что в республике на сегодняшний день проживает почти 23 тысячи ветеранов и членов их семей. Из них 493 участника ВОВ и 189 инвалидов, 91 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 84 жителя блокадного Ленинграда и более 15 тысяч тружеников тыла.
Жителей Уфы и гостей города 9 мая ждут два салюта: на площади имени Ленина (Горсовет) и перед дворцом культуры «Моторостроитель» в Черниковке. Начало салютов в 23.00.