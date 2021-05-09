Фоторепортаж Mkset с Парада Победы в Уфе в 2021 году

Известно, что в республике на сегодняшний день проживает почти 23 тысячи ветеранов и членов их семей. Из них 493 участника ВОВ и 189 инвалидов, 91 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 84 жителя блокадного Ленинграда и более 15 тысяч тружеников тыла.