«Без существенных осадков»: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на праздники

Дождей на 9 мая, которые прогнозировались ранее, не будет в республике.

По данным Башгидрометцентра, сегодня существенных осадков не ожидается, хотя ранее сообщалось, что возможны грозы и дожди. Температура воздуха поднимется до +20...+25 градусов. Ветер северный, северо-восточный умеренный. 10 мая ночью осадков не прогнозируется, температура воздуха составит +7...+12 градусов. Днём возможны небольшие дожди, грозы и порывистый ветер, столбик термометра достигнет отметки +21...+26 градусов. Во вторник, 11 мая, дождей не ожидается, ветер будет слабым. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, а днём потеплеет до +21...+26 градусов.

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