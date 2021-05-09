11 исков к предпринимателям Башкирии подали обладатели прав на «Лунтика»

«Мельница», известная студия, на которой произвели такие бестселлеры как «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Три богатыря и принцесса Египта», «Барбоскины» и «Лунтик», требует взыскать с 11 бизнесменов по 50 тысяч рублей за продажу товаров с изображением персонажей мультфильмов компании, сообщает РБК Уфа.
С 22 по 28 апреля в Арбитражный суд Башкирии поступило 11 исков от студии анимационного кино «Мельница» в отношении индивидуальных предпринимателей, которые работают в Башкирии. Предположительно нарушения интеллектуальных прав истец выявил самостоятельно, в ходе контрольных закупок.
Это не первая тяжба студии с предпринимателями Башкирии. В феврале РБК Уфа сообщали, что студия подала в суд на Баймакский магазин «Карандаш» с требованием взыскать с ответчика более 150 тысяч рублей за торговлю канцтоварами с изображением персонажей студии, но в апреле Арбитражный суд прекратил производство по делу из-за отказа студии от претензий..