11 исков к предпринимателям Башкирии подали обладатели прав на «Лунтика»

Это не первая тяжба студии с предпринимателями Башкирии. В феврале РБК Уфа сообщали, что студия подала в суд на Баймакский магазин «Карандаш» с требованием взыскать с ответчика более 150 тысяч рублей за торговлю канцтоварами с изображением персонажей студии, но в апреле Арбитражный суд прекратил производство по делу из-за отказа студии от претензий..