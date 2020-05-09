Звезда Героя генерала Шаймуратова будет храниться в Национальном музее Башкирии
9 мая, 12:13ОбществоМинзаля АскароваФото: Сайт главы Башкирии
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Медаль Героя России, легендарного комдива 112-й башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова в торжественной обстановке передана в руки сотрудников музея.
Сюжеты: 75 лет Победы
Несмотря на ситуацию с коронавирусом, в Уфе решили торжественно встретить долгожданную золотую Звезду Героя России, генерала-майора Минигали Шаймуратова. Соответственно, все требования по безопасности соблюдались: участники церемонии носили защитные маски, старались соблюдать дистанцию.
С аэропорта медаль в сопровождении колонны военной техники проследовала до Советской площади. Участники церемонии здесь встретились с воинами почетного караула и сводным духовым оркестром. В торжественной обстановке Герой РФ Николай Злобин передал медаль в руки главы республики.
После поздравительной речи, Радий Хабиров направился в Национальной музей, куда его сопровождал почетный эскорт кадетов. Музей будет вечно хранить медаль у себя.
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