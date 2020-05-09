Звезда Героя генерала Шаймуратова будет храниться в Национальном музее Башкирии

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, в Уфе решили торжественно встретить долгожданную золотую Звезду Героя России, генерала-майора Минигали Шаймуратова. Соответственно, все требования по безопасности соблюдались: участники церемонии носили защитные маски, старались соблюдать дистанцию.

С аэропорта медаль в сопровождении колонны военной техники проследовала до Советской площади. Участники церемонии здесь встретились с воинами почетного караула и сводным духовым оркестром. В торжественной обстановке Герой РФ Николай Злобин передал медаль в руки главы республики.