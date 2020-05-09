Вышел из дома и не вернулся: в Башкирии ищут 31-летнего Анатолия Акшенцева

Волонтеры башкирского поискового отряда “Лиза Алерт” сообщают об исчезновении 31-летнего жителя Ишимбая Анатолия Акшенцева. Мужчина не возвращается домой с 4 мая: он вышел из дома и будто испарился.

Волонтеры опубликовали приметы мужчины. Рост Анатолия – 162 см, он среднего телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами.

В день исчезновения на нем была темно-синяя куртка с капюшоном, джинсы черного цвета, такого же цвета кроссовки и черно-синий вязаный свитер.