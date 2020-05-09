Вышел из дома и не вернулся: в Башкирии ищут 31-летнего Анатолия Акшенцева
9 мая, 17:03ОбществоМинзаля АскароваФото: Лиза-Алерт
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
От жителя Ишимбая нет вестей с 4 мая.
Волонтеры башкирского поискового отряда “Лиза Алерт” сообщают об исчезновении 31-летнего жителя Ишимбая Анатолия Акшенцева. Мужчина не возвращается домой с 4 мая: он вышел из дома и будто испарился.
Волонтеры опубликовали приметы мужчины. Рост Анатолия – 162 см, он среднего телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами.
В день исчезновения на нем была темно-синяя куртка с капюшоном, джинсы черного цвета, такого же цвета кроссовки и черно-синий вязаный свитер.
Обладающих информацией о местонахождении Анатолия просят связаться по единому номеру экстренных служб: 112. Также можно сообщить волонтерам по номеру 8-800-700-54-52.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей