В Башкирии еще один человек погиб от коронавируса

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекции на 9 мая. За последние сутки в Башкирии прибавилось еще 84 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее количество больных коронавирусом, согласно официальной статистике, 1416 человек. По количеству инфицированных республика занимает 17 место среди субъектов России.

К несчастью, один человек скончался, тем самым число умерших от коронавируса в республике достигло 14.

По данным Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Башкирии от болезни выздоровело 48 человек. Выздоровевших всего - 409 человек.

Всего по России за последние сутки выявлено 10 817 больных коронавирусом в 84 регионах. Всего подтверждено 104 летальных случая.