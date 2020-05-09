В Башкирии еще один человек погиб от коронавируса
По данным сайта Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в республике количество больных выросло на 84 человека.
Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекции на 9 мая. За последние сутки в Башкирии прибавилось еще 84 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее количество больных коронавирусом, согласно официальной статистике, 1416 человек. По количеству инфицированных республика занимает 17 место среди субъектов России.
К несчастью, один человек скончался, тем самым число умерших от коронавируса в республике достигло 14.
По данным Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Башкирии от болезни выздоровело 48 человек. Выздоровевших всего - 409 человек.
Всего по России за последние сутки выявлено 10 817 больных коронавирусом в 84 регионах. Всего подтверждено 104 летальных случая.
Напомним, вчера стало известно о новой вспышке коронавируса в Башкирии. На этот раз заболели сотрудники Минобразования Башкирии. Кроме того, с признаками инфекции были госпитализированы двое уфимских судей.