Стало известно время проведения минуты молчания в Уфе в честь погибших на войне
9 мая, 16:52ОбществоМинзаля АскароваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Минута молчания пройдет в одно время во всей стране.
В России определились со временем проведения минуты молчания в память о тех солдатах, которые сложили свои головы, приближая Победу в Великой Отечественной войне. Общенациональная минута молчания назначена в одно время во всей стране. В Уфе она состоится ровно в 19:00 часов.
Напомним, несмотря на пандемию коронавируса, Уфа была одной из редких городов страны, где состоялся военный парад Победы. Фоторепортаж с этого мероприятия вы можете посмотреть здесь.
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