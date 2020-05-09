Путин: мы знаем, что непобедимы, когда мы вместе

"Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе", - цитирует президента РИА Новости.

В этот же день глава государства возложил букет к Могиле Неизвестного Солдата (монумент находится в Александровском саду в Москве).