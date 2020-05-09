Путин: мы знаем, что непобедимы, когда мы вместе

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Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил россиян с юбилейной годовщиной Победы. Он также заявил, что граждане страны становятся непобедимыми, когда выступают единым фронтом.
"Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе", - цитирует президента РИА Новости.
В этот же день глава государства возложил букет к Могиле Неизвестного Солдата (монумент находится в Александровском саду в Москве).
В Москве празднества в честь 75-летнего юбилея Победы в ВОВ ознаменовались вертолетно-самолетным парадом. Традиционно первыми выступили вертолеты - полет совершил мировой гигант Ми-26, а за ним выступили Ми-8АМТШ и Ми-35М. Также свой вылет совершили разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник», входящие в уникальную группу «Беркуты».
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