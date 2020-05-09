После солнечных дней в Башкирию придут гроза и шквалистый ветер

Как сообщает региональное МЧС, жителям Башкирии сегодня стоит остерегаться шквалистого ветра и грозы.

Изменения в погоде зафиксированы еще вчера вечером. По данным синоптиков, до 20:00 часов вечера сегодняшнего дня в республике будет стоять переменная облачность. В первой половине дня осадков не ожидается, а во второй могут начаться кратковременные дожди – местами. Дожди могут сопровождаться грозой.

Спасатели также напоминают о соблюдении мер безопасности при шквалистом ветре. По прогнозам, ветер будет юго-восточным, ночью – 0-5 м/с, днем – 9-14 м/с. При грозах порывы ветра могут достичь до 17-22 м/с.

Температура воздуха останется практически прежней: днем будет стоять жара (+24-+29 градусов по Цельсию), ночью - +9…+14, местами снизится до +3…+8 градусов.

Спасатели при такой погоде советуют избегать шаткие конструкции и рекламные щиты, деревья. Тщательнее следить за детьми, плотно закрывать окна в квартире.