Победа, свобода, здоровье: о чем беспокоились жители Башкирии в минувшую неделю

Победа, свобода и здоровье – эти три слова чаще всего звучали в журналистских материалах в течение минувшей недели. Причем смысл их оказался гораздо шире привычных шаблонов.

О здоровье

Новости, так или иначе связанные с коронавирусом, продолжают оставаться в центре внимания. На этой неделе было слишком много негативных и скорбных новостей на эту тему. От многих из них становилось по-настоящему жутко.

Семья 33-летнего Юлая Аллаярова, который в конце марта поступил с сахарным диабетом на плановое лечение в РКБ имени Куватова и позднее скончался от тяжелой формы пневмонии, подала в следственный комитет заявление с просьбой прилечь к ответственности за халатность руководство клиники.

Скончался на этой неделе после заражения COVID-19 известный марийский артист, любимец уфимской публики – 36-летний Артур Ефремов.

Взволновала читателей история смерти 68-летней уфимской учительницы Римы Махмудовой, которая пробыла в стационаре всего несколько часов и скончалась там. Но из-за того, что женщина находилась в одном помещении с больными коронаирусом, родственникам выдали тело в жуткой полиэтиленовой упаковке с надписями COVID-19 и запретили ее открывать.

Ударом для многих жителей Башкирии стала новость о смерти 19-летнего Ранэля Шамсутдинова, страдавшего опухолью мозга и не получившего своевременное лечение из-за карантина все в той же РКБ имени Куватова.

Тем временем в РКБ закончила работу вторая смена персонала, их должны сменить прежние, но многие из них находятся на больничном из-за пневмонии и прочих недугов, так что следующая смена в этой клинике, скорее всего, опять сформирована, в том числе, и из медиков других лечебных учреждений республики.

Тема работы медиков в условиях коронавируса вообще получила много внимания на этой неделе, особенно обстоятельства смерти двух медсестер в Белебеевской и Давлекановской ЦРБ.

Похоже, назревает серьезный скандал. Один из телеграм-каналов опубликовал информацию о том, а в Белебеевской ЦРБ вымарывают из электронной истории болезни информацию о наличии коронавируса у пациентов, это коснулось и смерти медсестры Елены Н. В минздраве Башкирии отрицают связь смерти медсестер с коронавирусом, но, кажется, поспешили сделать это, поскольку реальная информация говорит об обратном.

В поддержку врачей выступил рок-певец Юрий Шевчук, опубликовав песню, записанную им к фильму «Доктор Лиза», посвященному памяти трагически погибшей врача и общественницы Елизаветы Глинки.

При всём этом коронавирус добрался до рядов чиновников. После того, как стало известно о том, что коронавирусом заразился глава регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров, очень много людей, находившихся с ним в контакт попали под самоизоляцию. Анализы на коронавирус сдали также все депутаты Госсобрания РБ, ведь Ахмадинуров является также вице-спикером регионального парламента.

В конце недели стало известно о госпитализации с подозрением на коронавирус двух судей и вспышке этой инфекции в министерстве образования РБ.

Тем временем специалисты ожидают роста числа зараженных коронавирусом в связи с возвращением из Якутии 1800 вахтовиков, среди них точно есть зараженные и немало контактных людей.

Однако, как выяснили журналисты Медиакорсети, не все больные вахтовики из Башкирии получили помощь. Осталось немало тех, кто болеет, находясь далеко от родного дома.

Каплей позитива в потоке информации о коронавирусе стал прогноз ученых, рассказавших о планируемом пике заболеваемости коронавирусом в Башкирии и России

О свободе

Продолжая коронавирусную тему, напомним, что власти сообщили о результатах кампании по выявлению нарушителей самоизоляции. В Башкирии сумма штрафов за такое правонарушение достигла 2,4 млн рублей.

И буквально вчера подал в суд иск о возмещении морального вреда уфимец Руслан Шарифуллин, который был оштрафован в начале апреля за нарушение самоизоляции. Этот штраф стал первым в России. Мужчина требует с министерства финансов 150 тысяч рублей в виде компенсации.

Ценой свободы порой в буквальном смысле становится человеческая жизнь. Большой трагедией закончилась попытка полицейских оштрафовать уфимца, который спешил к умирающему отцу. Пока он выяснял отношения со стражами порядка, отец скончался.

Нарушения самоизоляции в регионе уже никого не удивляют. Люди устали сидеть взаперти и стремятся выйти на улицу, несмотря на угрозу штрафов. В том числе и этой причиной в минздраве Башкирии объяснили рост заболевших коронавирусом.

Для многих жителей Башкирии самоизоляция обернулась потерей работы. Такой свободе они, конечно, не рады. Медиакорсеть внимательно изучила эту проблему и пыталась анйти выход из сложной ситуации вместе с читателями.

Обнаружились также проблемы, связанные с организацией дистанционного обучения в Башкирии.

На фоне таких серьезных событий депутаты вновь сообщили, что хотят ужесточить продажу алкоголя, лишив населения «глотка свободы» в полном смысле этого слова.

О победе

Своего рода символом скорой победы над коронавирусом власти считают строительство новой инфекционной клиники под Уфой, об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

В то же время рано еще рассуждать о победе в мусорной реформе. Эксперты констатируют, что в Башкирии стали реже вывозить отходы и меньше платить за них.

А в Сибае на мусорном контейнере и подавно нашли портрет, напоминающий мэра города Рустема Афзалова. Под ним угадывалась подпись «Вы проиграли». О том. в чем мэр не достиг победного результата, сейчас гадают горожане.

Хорошо, что коронавирусу не удалось затмить главную тему недели – День Победы, который отмечает сегодня, 9 мая, вся страна в условиях самоизоляции.

На протяжении всей весны Медиакорсеть проводила акцию «Лица Победы», рассказывая о подвигах фронтовиков. проживающих сейчас в Башкирии. К сожалению, они продолжают уходить из жизни. Один из них Хаим Гольдберг скончался совсем недавно.

Даже в условиях самоизоляции в Уфе решили провестипраздник для фронтовиков и устроили мини-парады для них возле домов, где проживают ветераны. Вот за эти мероприятия властям хочется сказать от чистого сердца большое спасибо. Ветераны были тронуты до слез такой заботой.

В вопросах, связанных с увековечиванием памяти героев, очень важно чувствовать меру и проявлять такт. Об этом и о многом другом порассуждал в интервью корреспонденту Медиакорсети известный режиссер Радик Кудояров, снявший более 30 фильмов. Один из них посвящен расследованию обстоятельств гибели генерала Минигали Шаймуратова. Радику Кудоярову удалось раскрыть много неизвестных ранее страниц этой истории.

Напомним, сегодня в Уфе состоится передача на вечное хранение золотой звезды Героя России, которой генерал Шаймуратов награжден недавно указом президента страны Владимира Путина.

Уфа приготовилась ко встрече 75-летия Победы, несмотря на самоизоляцию и другие проблемы.