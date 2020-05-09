Парад-онлайн: фоторепортаж с военного парада в честь 75-летия Победы в Уфе
Несмотря на режим “самоизоляция”, в Башкирии все же состоялся парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Несмотря на “самоизоляцию”, введенную на территории республики, все же военный парад в честь 75-летия Победы состоялся. В целях безопасности, конечно же, жителям региона не разрешили в нем участвовать. Для желающих увидеть своими глазами этот торжественный праздник транслировался по главному телеканалу республики.
Еще совсем недавно проведение парада оставался под вопросом. Однако 4 мая глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства заявил, что парад состоится, как и бессмертный полк – в онлайн-режиме.
Для того, чтобы жители республики почтили память погибших дедов и прадедов, власти региона создали единый интернет-портал, в котором можно было размещать и хранить истории героев.
Отметим, что Уфа – один из немногих городов России, где все-таки состоялся парад Победы с участием военной техники.
Кроме того, нынешний год для башкортостанцев памятен тем, что в Башкирию на вечное хранение вернулась Звезда Героя России, легендарного комдива 112-й башкирской кавалерийской дивизии, генерала-майора Минигали Шаймуратова.