«Мустай Карим» даст праздничный «Гудок Победы»

Проверка судна проходит с 7 по 9 мая 2020 года в акватории Горьковского водохранилища Нижегородской области в районе города Чкаловска, сообщили в пресс-службе завода.

Во время ходовых испытаний «Мустай Карим» примет участие во Всероссийской акции «Гудок Победы», которая пройдет от Владивостока до Калининграда по инициативе Музея Мирового океана 9 мая в 13:00 по московскому времени. В День Победы на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации раздадутся «голоса» судов и кораблей – таким образом корабелы отдадут дань памяти и уважения тем, кто 75 лет назад одержал победу, сражаясь за Родину.

Как ранее сообщал РБК Уфа, «Мустай Карим» — один из первых круизных лайнеров в постсоветской истории. Спуск судна на воду был торжественно совершен 11 сентября 2019 года. В церемонии приняли участие Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, врио Главы Башкортостана Радий Хабиров, президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, гендиректор ФАУ «Российский Речной регистр» Евгений Трунин, гендиректор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Першин, председатель Совета директоров ООО «ВодоходЪ» Виктор Олерский, гендиректор ООО «ВодоходЪ» Ришат Багаутдинов, директор Фонда имени Мустая Карима Альфия Каримова, учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов с супругой Ингой Каримовой.

Видео

Теплоход соответствует уровню пятизвездочного отеля, он спроектирован по типу «плавучей гостиницы». На борту будут доступны обзорные салоны, рестораны, бары, спа-салон, тренажерный зал, парикмахерская, открытая прогулочная зона-солярий на верхней палубе. Длина судна — 141 м, ширина — 16,8 м, он вмещает 329 человек.

Закладка четырёхпалубного теплохода проекта PV300 состоялась на заводе «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в марте 2017 года. Строительство лайнера ведётся для компании «Водоходъ» в рамках трехстороннего контракта с участием АО «Машпромлизинг».

Судно предназначено для речной перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва — Астрахань, Москва — Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва — Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским судоходным каналом.

Теплоход носит имя народного поэта Республики Башкортостан, фронтовика Мустафы Сафича Каримова (Мустая Карима). В 2019 году Башкирия отметила столетний юбилей поэта.

Первый сборник его стихов «Отряд тронулся» увидел свет в 1938 году. В 1941 году Мустафа Каримов в звании младшего лейтенанта был направлен на обучение в военное училище связи. На фронте Мустай Карим написал три книги стихов и поэм. В августе 1944-го удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени и ордена Красной Звезды.