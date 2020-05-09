Лица Победы. Николай Тюгаев: В рукопашной схватке лично уничтожил семь гитлеровцев

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Тюгаев Николай Емельянович 1924 года рождения.

Из наградных документов:

«Товарищ Тюгаев в боях полка с немецкими захватчиками проявил мужество и отвагу. 14.09.1943 года во время прорыва обороны противника в районе дер. Титово (Духовщинское направление) вел свое подразделение в бой смело и решительно, увлекая подчиненных своим примером. Преследуя отходящего противника в одном из ближних боев за населенный пункт в рукопашной схватке, лично уничтожил 7 гитлеровцев (деревня Сергеевка), отличившись тем самым в бесстрашии».

За проявленные мужество и отвагу награжден медалью «За отвагу».

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