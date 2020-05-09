Сегодня, 9 мая, глава Башкирии возложил цветы к Вечному огню в Парке Победы, сообщается на официальном сайте главы РБ. Радий Хабиров, открывая торжественную церемению, посвященную 75-летию Великой Победы над фашисткой Германией, возложил цветы к памятнику Героев СССР Александра Матросова и Миннигали Шаймуратова.

После того, как прозвучали гимны страны и республики, наступила минута молчания. Так участники церемонии почтили память тех, кто не вернулся с войны.

Кроме того, Радий Хабиров возложил цветы и к могиле летчика, трижды Героя СССР Мусы Гареева. Он также почтил память легендарных генерал-майоров 112-й Башкирской конной дивизии Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова, чьи бюсты также расположены на территории парка. Памятный венок также оказался у подножия памятника труженикам тыла.

После чего Республиканскому музею Боевой Славы передали капусулу с Вечным Огнем и штандарт – так завершился начавшийся в прошлом году марафон “Победа”.