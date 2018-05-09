ВКонтакте объявила о благотворительном флешмобе в честь Дня Победы

Самые лучшие из них будут отобраны 9 мая и опубликованы на главной странице видеораздела ВКонтакте в специальном блоке вместе с прямой трансляцией праздничного парада.

В акции уже приняли участие знаменитости страны: Иван Ургант, Баста, Полина Гагарина, Петр Фёдоров, Павел Деревянко, Елизавета Боярская, Дмитрий Хрусталёв, Аглая Тарасова, Денис Шведов, Виктор Добронравов, Гарик Харламов. Они прочитали фронтовые письма участников Великой Отечественной войны и отрывки из произведений про войну.