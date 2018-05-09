ВКонтакте объявила о благотворительном флешмобе в честь Дня Победы
В честь Дня Победы социальная сеть ВКонтакте проводит благотворительный флешмоб. Участники флешмоба выкладывают видеоролики с хештегом #мызамир.
Самые лучшие из них будут отобраны 9 мая и опубликованы на главной странице видеораздела ВКонтакте в специальном блоке вместе с прямой трансляцией праздничного парада.
В акции уже приняли участие знаменитости страны: Иван Ургант, Баста, Полина Гагарина, Петр Фёдоров, Павел Деревянко, Елизавета Боярская, Дмитрий Хрусталёв, Аглая Тарасова, Денис Шведов, Виктор Добронравов, Гарик Харламов. Они прочитали фронтовые письма участников Великой Отечественной войны и отрывки из произведений про войну.
Также в сообществе vk.com/vkzamir у пользователей есть возможность поддержать одиноких пожилых людей, живущих в домах престарелых — любой желающий может отправить пожертвование фонду «Старость в радость» через приложение Добра Mail.Ru в соцсети ВКонтакте.